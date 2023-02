Ste videli, kaj se je med pridigo zgodilo zvezdniškemu župniku Golobu? (VIDEO)

Vsa Slovenija ga pozna. Je najbolj priljubljen župnik v Sloveniji. Martin Golob je svojimi viralnimi objavami na družabnih omrežjih postal prava zvezde in zagotovo povečal priljubljenost katoliške cerkve.

In med eno od nedavnih nedeljskih pridig se mu je zgodil neljub dogodek.

Tako je zapihal veter in mu prek glave dvignil mašno obleko in to ravno v trenutku, ko je dejal:»Biti pripravljen pomeni, da si ti pripravljen, da se ti lahko tudi kaj zgodi.«