Ste videli, kaj se je med oddajo v živo zgodilo Darji Zgonc? (FOTO)

V ponedeljek zvečer so bili gledalci informativne oddaje 24ur priča nepričakovani, a človeški situaciji, ki je ponovno pokazala, kako nepredvidljivo je delo v televizijskem studiu. Med uvodom v prispevek se je izkušeni voditeljici Darji Zgonc rahlo zaletelo v grlu, kar ji je onemogočilo, da bi dokončala napoved.

Ni se mogla odkašljati. FOTO: Voyo.si

Namesto da bi se zapletla ali skušala za vsako ceno nadaljevati, je Darja profesionalno in z nasmeškom pogledala proti svojemu voditeljskemu kolegu Ediju Pucerju in mu s hripavim glasom rekla: »Prosim, če lahko ti ...« Edi je brez oklevanja prevzel besedo in nadaljeval oddajo, kot da se ni zgodilo nič posebnega.

V nadaljevanju se je očitno voditeljica v miru izkašljala in morda popila malo vode, saj je nadaljevanje oddaje odvodila brez vsakršnih težav.