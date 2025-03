Ste videli, kaj je uspelo Edvardu in Fridi? Nista dobra samo v matematiki (FOTO)

Edvard in Frida iz Maribora sta navdušila v 10. sezoni šova Slovenija ima talent, v kateri sta na koncu postala tudi velika zmagovalca. S svojim novim podvigom pa sta dokazala, da nista dobra samo v matematiki, ampak sta tudi v športu.

Na Instagram profilu VBO Digitalnega zobozdravstva, ki sta ga ustanovila starša Edvarda in Fride, Vesna in Marko Kaloh, so sporočili, da sta zmagovalca šova pretekla 21,1 kilometra na Malem Kraškem maratonu. Ta je potekal danes.

»Frida in Edvard ob mentalnih naporih, zmoreta tudi fizične. Frida z mamico pretekla 21,1 km v idiličnem Kraškem okolju v času 2h 23 min 38 sek. Edvard z atijem pa v neverjetnem času 1h 41 min 36 sek!!! Bravo, Ed! Za konec pa VSE pohvale @malikraskimaraton za še eno čudovito izpeljano prireditev,« so zapisali na omenjenem profilu.