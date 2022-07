Ste videli, kaj je Tavaresu posvetil Sašo Dobnik? (FOTO)

Nekateri ljudje navdušenje nad čim ali kom kažejo na prav poseben način. Mednje spada televizijski gasilec Sašo Dobnik, ki je navdušen nad tatuji. Sicer ima le dva, a je z njima zajel vso svojo strast: eden je posvečen glasbi, drugi pa športu oziroma nogometu. Za prvega se je odločil pred tremi leti, in čeprav mu ga je naredil prijatelj Aleš Brumec, je gasilec priznal, da ga je bilo malce strah.

Njegov športni vzornik Marcos Tavares bo odslej vedno z njim. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

»Preden je začel, mi je Aleš dal kos čokolade in mi rekel, 'mali, pa saj ne bo tako bolelo'. Med risanjem je prižgal film Buda Spencerja in začel delati. Malce je bolelo, a za tatu je pač treba potrpeti. Aleš je pravi mojster,« prijatelja pohvali Sašo. Nedavno se je odločil še za enega, res posebnega.

»Gre za upodobljeno zvestobo svetemu nogometnemu klubu Maribor in njegovi legendi, sicer mojemu prijatelju Marcosu Tavaresu,« razkrije Sašo. Njegovo levo roko tako krasi podoba znanega nogometaša v dresu z nepogrešljivo številko 9. S Tavaresom sta se za spomin ob nastanku tatuja tudi skupaj slikala. Nad dejstvom, da si je dal tetovirati njegovo podobo, je navdušen tudi Tavares, ki je iskreno priznal, da je hvaležen za takšne ljudi, kot je Sašo. Ta je sicer sodeloval pri ideji, kakšni naj bi bili na koncu videti poslikavi.

Ne skriva, da se bo morda odločil za še katero, vendar še ne ve, za kakšen motiv bo šlo, vsekakor mu bo nekaj pomenil in bo imel sporočilo. Ob tem je priznal, da so mu všeč dekleta s tetovažami. »Na splošno, pri dekletih pa še sploh, a nisem ravno pristaš prevelikega števila ali celo pretiravanja. Tatu mora biti viden, imeti mora neko osebno sporočilo. Zame sicer ni odločilno, ali ima dekle tatu ali ne, všeč so mi vsa, tudi tista brez,« pove v smehu.