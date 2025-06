Ste videli, kaj je poptevejevki med oddajo v živo ušpičil njen sin? (VIDEO)

Med nedeljsko oddajo 24ur so gledalci doživeli prav posebno presenečenje — medtem ko je Ota Širca Roš mirno govorila o družabni kroniki, je v kader nepričakovano pokukala svetlolasa glavica. In kdo je bil ta simpatični mali 'vsiljivec'? Otin sin Zar!

Ota med oddajo, v ozadju pa njen sinček. FOTO: Pop Tv

Voditeljica je dan kasneje za portal 24ur.com pojasnila, da med oddajo sploh ni vedela, da se za njenim hrbtom odvija pravi mali šov. Šele ko so po oddaji začela deževati sporočila, je ob pogledu na posnetek doživela pravi šok. »Nisem imela pojma, da si je vzel svoj žaromet! Ko sem kasneje prevrtela oddajo nazaj, me je skoraj kap!« je priznala.

Naročila mu je, naj bo priden in pri miru

Zar je tisti večer spremljal mamo na delo, saj so zaradi gneče in družinskih obveznosti nekoliko prilagodili načrte. »Redko ju vzamem s sabo, a včeraj je bilo to najboljša rešitev. In zanj seveda noro doživetje – kamere, studio, znani obrazi ...« je povedala Ota. Malčku je sicer naročila, naj bo priden in pri miru, a radovednost je bila močnejša.

Ko je Ota dojela, kaj se je zgodilo, je sina najprej okarala: »Seveda sem ga kregala, reveža spravila v jok, vem, groza, čeprav sem bila sama kriva. Pa sem ga potolažila s kupom zelo simpatičnih in navdušenih sporočil, ki sem jih dobila na njegov račun.«