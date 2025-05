Ste videli, kaj je objavil in zapisal Bor Zuljan o Klakočarjevi!? »Kar je staro, se novo zdi ...«

V zadnjih tednih je slovensko javnost razburkala t. i. afera, povezana s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in kitaristom skupine Šank Rock, Borom Zuljanom. Tokrat je Zuljan, na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri sta skupaj, poleg njiju je tudi legendarni glasbenik Vlado Kreslin. »In ja… kar je staro, se novo zdi…,« je Zuljan zapisal poleg objave.

Vsuli so številni komentarji. »Vsi žarijo od sreče in jim to privoščim ...«; »Vse vas je lepo videt. Frajerja in frajerka ...«; »Mogoče si je našla srečo s teboj Bor« ...

Spomnimo, govorice o njunem razmerju so se začele širiti marca 2025, ko so mediji poročali o njunem domnevnem intimnem odnosu. Zuljan je v intervjuju za revijo Suzy potrdil, da sta s Klakočar Zupančič par, in pojasnil, da sta se zbližala nekaj mesecev po začetku poslovnega sodelovanja, ki je vključevalo produkcijo avdio-vizualnih vsebin za politično stranko Gibanje Svoboda. Razkritje razmerja je sprožilo različne odzive. Zuljanova hči je na družbenih omrežjih javno obtožila očeta, da vara njeno mamo s predsednico Državnega zbora, kar je dodatno podžgalo medijsko pozornost.

Kljub začetnim zanikanjem sta Klakočar Zupančič in Zuljan kasneje javno potrdila svoje razmerje. Skupaj sta se prvič uradno pojavila na proslavi ob dnevu upora proti okupatorju na Malkovcu pri Sevnici, kar je dodatno potrdilo njuno zvezo. Klakočar Zupančič je na družbenih omrežjih celo zapisala, da je ljubezen vedno lepa, in prosila za spoštovanje njune zasebnosti.

Afera je imela tudi politične posledice. Poslanci opozicijske stranke SDS so predsednici Državnega zbora očitali dvojna merila in kršenje poslovnika, kar je dodatno zaostrilo politično dogajanje.