Ste videli, kaj je naredila Sanja Grohar? (FOTO)

, ki smo jo svoje čase videli na številnih naslovnicah, svoje življenje živi zunaj meja Slovenije. Odselila se je na Otok in si zustvarila družinico.Javnost je 170-centimetrov visoko temnolasko pobliže spoznala, ko je leta 2005 postala misica. Poskusila se je tudi v voditeljski vlogi in petju. Se še spomnite njene pesmi Črni dež? Če se je ne, jo prilagamo spodaj. V zadnjih letih je širši javnosti znana kot blogerka. A temnolaska se ni ustavila le pri tipkanju po tipkovnici in 'šklocanju' prelepih fotografij za družabna omrežja. V svoj življenjepis je dodala še dizajniranje oblek! Prav v teh dneh je začela s prodajo oblek za nosečnice, ki jih je oblikovala sama. V opisu piše, da gre za ekskluzivno in omejeno kolekcijo oblek, ki jih je moč nositi s čevlji s peto ali z ravnim podplatom, tudi z bolj športnimi copati.Obleka, ki jo je Slovenka zasnovala v Združenem kraljestvu in jo je moč dobiti le v eni velikost, vas bo olajšala za nekaj manj kot 80 evrov. A pozor: Sanja v opisu dodaja, da boste v njej lahko brez težav dojile tudi vašega otroka.