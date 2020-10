Ste videli, kaj je napisal o Alenki Bratušek?

»To je tip ženske, kakršne si pred leti med 3h in 4h zjutraj našel osamljene v diskotekah. Lahko si jih odpeljal za bližnji vogal #NaduteDomišljavke«



To je zapis Davorina Kopšeta, nekdanjega kandidata SDS in SLS na evropskih volitvah, ki je takrat v enem od intervjujev dejal, da kandidira tudi zaradi širjenja pozitivnega odnosa do ljudi. Objavil ga je pod posnetkom zaslona, na katerem je Alenka Bratušek, nekdanja predsednica vlade. Na posnetku zaslona piše, da si aplikacije za sledenje stikom #OstaniZdrav na mobilni telefon ne bo naložila, »dokler ne bo nedvoumno jasno, da mi Aleš Hojs pri gibanju ne more slediti.«



Pred nekaj minutami se je na Kopšetov zapis odzvala Bratuškova.



»To ni napad na mene osebno, ampak na vse ženske, ki se upamo postaviti za sebe, za ženske in našo boljšo prihodnost! Verjetno je prepoved splava naslednji korak! Stopimo skupaj v borbi ZA pravice in PROTI poniževanju žensk,« je zapisala.



Številni so Kopšetove besede obsodili, on pa je odgovoril:



»Zanimivo kako čistuni obsojajo moj tvit. Načrtna neodgovornost Alenke, ki s svojim odnosom ogroža naše zdravje, posredno pa tudi življenja, jih ne moti. V bran stopajo političarki, ki si domišlja, da ji kdo kolikor toliko normalen sledi. No, čistuni ji v blodnjah sledijo.«



In medtem ko so nekateri tekmovali, kdo lahko gre niže, so se našle tudi takšne izjeme:



»Mislim, da ni potrebe po tekmovanju kdo gre lahko nižje. Potem bo ostalo samo sovraštvo in želja po maščevanju. Dajmo ohraniti dostojanstvo. Svoje in tuje. V dobro države in vseh nas.«