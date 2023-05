Ste videli, kaj je na kronanje kralja Karla III. oblekla Nataša Pirc Musar (FOTO)

Svet je danes še uradno dobil novega kralja. Karlu III., sinu pokojne Elizabete II., so namreč danes na glavo končno nataknili pregrešno drago krono (vse smo v živo spremljali v članku Kronanje Karla III.). Dogodek so spremljali mnogi povabljenci, med njimi tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Takšnega dogodka, ki se v naši bližini ne zgodi ravno pogosto, se je z možem Alešem Musarjem udeležila, ob tem pa opravila še nekaj srečanj z državniki.

Že v petek sta se v Buckinghamski palači udeležila sprejema za voditelje in voditeljice držav.

Kralj Karel III: in njegova kraljica Camilla. FOTO: Pool, Reuters

Uradno vabilo na kronanje. FOTO: UPRS

Kaj je o Sloveniji povedal novi kralj Karel III.

»Čestitke kralju Karlu III. In kraljici Camilli ob današnjem zgodovinskem dogodku. Novemu kralju želim pri vladanju veliko modrosti in razuma ter zdravja. Prepričana sem, da se bodo odlični odnosi med Slovenijo in Združenim kraljestvom nadaljevali tudi v času vladanja novega kralja,« je dejala predsednica Nataša Pirc Musar. Iz urada so dodali, da se je na sprejemu kralj Karel III. ob pozdravnem srečanju s predsednico republike spomnil na obisk v Sloveniji leta 1998 ter dejal, da imamo lepo deželo s čudovito naravo.

Slovenska predsednica je včerajšnji sprejem in čas pred obredom kronanja izkoristila za srečanja s številnimi svetovnimi voditeljicami in voditelji. Tako se je srečala s predsednicama Evropske komisije in Evropskega parlamenta, predsednicami Moldavije, Madžarske, Slovaške, Grčije, Gruzije in Kosova. Pa tudi s predsedniki Islandije, Avstrije, Italije, Albanije, Črne Gore, Severne Makedonije, Latvije, Litve, Estonije, Islandije, Romunije, Libanona, Iraka, Poljske, Cipra, Armenije, Romunije ter z britanskim zunanjim ministrom, britansko šolsko ministrico in tunizijskim zunanjim ministrom. »V ospredju pogovorov je bilo predvsem aktualno dogajanje v regiji Zahodnega Balkana, pa tudi drugi mednarodni izzivi, povezani z vojno v Ukrajini, soočanjem z lažnimi novicami in dezinformacijami ter kandidaturo Slovenije za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN,« so sporočili iz urada predsednice.

Predsednica Nataša Pirc Musar in mož Aleš Musar. FOTO: UPRS

Predsednik Litve Gitanas Nauseda in predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: UPRS

Predsednica Nataša Pirc Musar in gruzijska predsednica Salome Zurabisvili. FOTO: UPRS

Slovaška predsednica Zuzana Caputova, britanski zunanji minister James Cleverly in predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: UPRS

Slovaška predsednica Zuzana Caputova, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: UPRS