Ste videli, kaj je Bergant naredili slavnemu dečku pred RTV?

Sodelavci Informativnega programa TV Slovenija opozarjajo na stopnjevanje pritiska vodstva RTV Slovenija na zaposlene v Informativnem programu, MMC in tudi v drugih enotah. Tako so nedavno protestirali pred parlamentom, v začetku tega tedna po so slavnega dečka s piščaljo, ki je simbol nacionalne televizije, okronali z žičnato krono in pred njegovim kipom prižgali pogrebne sveče.

Po spletnih objavah sodeč, je prav Igor E. Bergant nataknil simbolno krono dečku, ki že vrsto let krasi vhod na Kolodvorski.

Zaposleni na RTV Slovenija že od marca opozarjajo na stopnjevanje pritiskov tako znotraj kot zunaj javne medijske hiše, na kadrovanje, slabšanje razmer dela, žalitve in na vse večje vpletanje politike v neodvisnost novinark in novinarjev.