Ste videli Čukurjevo Niko? Sprememba je več kot očitna (FOTO)

Nika v akciji. FOTO: Marko Pigac

Epidemija koronavirusa nam je življenja obrnila na glavo. Nekateri so si zaradi nje in manj gibanja okoli pasu nabrali prave maščobne zaloge, drugim je uspel obrat v popolnoma obratno smer.Na družabnih omrežjih že nekaj časa z novimi fotografijami navdušuje, number one (slovensko: številka 1) žena raperja, ste nas opozorili. Leta minevajo, a Nika, tako se zdi, svoja najboljša šele živi. Pred dvema letoma sta ljubezen okronala z otrokom, letošnjo epidemijo pa je tudi zaradi več časa izkoristila in delala na sebi. Rezultat seveda ni izostal in je še kako opazen.Na hitro smo jo pobarali, kaj počne, da je videti tako čudovito? Je krivo družinsko življenje, otrok, novoletne zaobljube ali kaj drugega? Povedali smo ji, da ste nas na precejšnjo spremembo opozorili bralci, kar jo je iskreno nasmejalo, nam pa je razkrila: »Ni velikega čudeža v bistvu, žal. Karantena mi je dobro dela, ker ni dela – zaradi virusa smo organizatorji dogodkov brez nočnega, hektičnega življenja in druženja ter stresa, ki je s tem pogojen. Tako je več časa za rutino, zdravo življenje in šport.« Dodala je, da niso ena tistih družin, ki pečejo kruh in nakuhavajo veliko, temveč so na zraku, športajo: »Zdrava prehrana je recept za dobro počutje, videz pa je posledica, kar me seveda zelo veseli.«Precej pogosto prehodu na (bolj) zdravo prehrano sledi tudi hrepenenje po starih razvadah (ali kateri od njih), zato nas je zanimalo, ali ima tudi sama kakšne pregrešne misli? »V bistvu po ničemer ne hrepenim. Toliko je nadomestkov, s katerimi si lahko brez slabe vesti privoščiš. Malo improvizacije,« je brez obotavljanja povedala.​Vse se da, če se hoče, pravijo. Nekaterim uspe bolje, drugim malo manj. A če ne poskusite, nikoli ne boste vedeli, ali bi tudi vam.