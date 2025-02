Ste vedeli, s čim se ukvarja znani slovenski glasbenik? Petje ni njegov edini talent ...

Po petih uspešnih izvedbah v Celju, pod taktirko umetniške vodje Nee Likar, se festival erotične ilustracije Velvet letos prvič širi v Kranj. Layerjeva hiša bo od 8. februarja 2025 postala prizorišče drznih in čutnih umetniških del, ki raziskujejo erotiko v vsej njeni raznolikosti.

Festival obljublja sanjsko pokrajino užitka, v kateri bodo razstavljena izbrana umetniška dela, med njimi tudi ilustracije Mihe Eriča, Hane Nekrep, Arjana Pregla, Sare Žičkar in drugih ustvarjalcev. Te krasijo koledar in razširjeno izdajo antologije kratke proze »Spreganje glagola prihajati«, ki bo izšla na isti dan.

Eriča Slovenija sicer pozna kot glasbenika, ki je z bratom Julijanom zasnoval bluzovsko zasedbo Prismojeni profesorji bluesa.

Nea Likar, umetniška vodja festivala Velvet in ilustratorka. FOTO: Ana Straže

Ilustracija ni le za najmlajše

Velvet je v slovenskem umetniškem prostoru prepoznan kot festival, ki erotiki vrača legitimno mesto v ilustraciji, obenem pa odpira prostor za premislek o telesnosti, intimi in želji skozi umetnost. Obiskovalci bodo lahko skozi razstavo in bogat spremljevalni program spoznavali različne pristope k upodabljanju poželenja – od subtilnih interpretacij do eksplicitnih vizualnih izpovedi.

Festival Velvet se letos prvič seli v Kranj. FOTO: Ana Straže

Layerjeva hiša bo več sobot zapovrstjo gostila dogodke, ki poglabljajo razumevanje erotike v umetnosti, prvi bo v soboto, 8. februarja, ob 11. uri, ko bo potekala otvoritev festivala s kuriranim vodenjem ilustratorke in umetniške vodje festivala Nee Likar.

Otvoritev festivala 8. februarja bo del praznovanja kulturnega dne v Layerjevi hiši, ki bo vključevalo pesniški sejem, literarne dogodke in slam poezijo.