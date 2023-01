Ste vedeli, katera je velika pregreha Tanje Žagar? (FOTO)

Tako kot večina žensk tudi naša priljubljena pevka Tanja Žagar rada nakupuje, še raje pa se posladka s kakšno pregrešno sladico. Simpatično pevko smo srečali v največjem nakupovalnem središču Citypark, ki ga najraje obišče v dopoldanskih urah.

»Najraje hodim v slaščičarne, kjer imajo slastne tortice in dobro kavo. Pomembno mi je, da se lahko usedem, družim in pogovarjam z znanci in prijatelji,« je dejala vedno nasmejana pevka. Trenutno predstavlja svoj zadnji album Moj roman, ki ga je izdala med epidemijo koronavirusa.

»Delam tudi nove stvari, pišem pesmi in veliko ustvarjam,« nam je zaupala. V objektiv smo ujeli še enega znanega Slovenca, televizijskega voditelja in avtorja več knjižnih uspešnic Jureta Godlerja. Ne preseneča, da smo ga srečali ravno v trgovini z oblekami in kravatami, saj je vedno rad lepo urejen. Kar nekaj časa pa je preživel tudi v knjigarni, saj nenehno išče navdih za nove zgodbe.