Ste vedeli, katera je najljubša sladica Tanje Žagar? Ne, ni potica, pa tudi kremšnita ne

Slovenska pevka Tanja Žagar, priljubljena med vsemi generacijami, je svoje oboževalce razveselila s posebnim kulinaričnim prispevkom. Delila je recept za eno svojih najljubših sladic, ki jo poznamo pod imenom tres leches, kar v španščini pomeni »tri mleka«. Tanja je ime poenostavila in sladico preimenovala kar v tri leče - a brez skrbi, v tej sladici ne boste našli leče, četudi se tako zdi na prvo žogo.

»Obljubljen recept za eno mojih najljubših sladic – tri leče!« je zapisala pevka in dodala natančna navodila za pripravo te mehke, sočne in bogate sladice.

Sestavine za biskvit:

7 jajc

8 žlic sladkorja

190 g moke

Pol vrečke pecilnega praška

Sestavine za preliv:

800 ml mleka

350 ml sladke smetane

340 ml kondenziranega mleka

Sestavine za zgornji preliv:

Karamelni namaz - »na voljo v nekaterih trgovinah prav za to sladico«, je zapisala pevka.

Postopek priprave

Recept gre po njenem postopku takole:

»Ločimo rumenjake in beljake. Beljake stepeš v sneg (dodaj ščepec soli, ker se lažje stepa), nato v sneg postopoma dodajaš sladkor, zatem pa postopoma še rumenjake (ki jih prej ni potrebno nič stepsti). V drugi skledi zmešaš moko s pecilnim in to spet počasi dodajaš k jajčni zmesi. Ves čas mešaš na mali hitrosti. Zmes vliješ v pekač, na katerega si dal peki papir. Pečeš 30 min na 180 stopinj.«

»V skledi z žlico zmešaš vse tri vrste mleka, s katerim poliješ pečen biskvit (lahko počakaš, da se biskvit najprej malo ohladi in nato poliješ),« navaja pevka in opozarja: »Čeprav se vam bo morda zdelo, da je tega mlečnega preliva preveč, ga ni! Vse se vpije,« zagotavlja Tanja.

»Ko se ta mlečni preliv vpije, pa biskvit namažeš še s karamelnim namazom. Čez noč daj v hladilnik, naslednji dan pa samo še uživaaaaj!«

Tanja Žagar je ob koncu recepta svojim sledilcem zaželela: »Pa dober tek in naj vam sladica polepša dan!«

Sladica je idealna izbira za vse ljubitelje mlečnih in sočnih sladic. Sami recepta nismo preizkusili, a če se želite sladkati kot priljubljena pevka, je danes morda pravi dan, da se preizkusite v pripravi tres leches.

Doma iz Latinske Amerike

Kolač sicer izvira iz Latinske Amerike, kjer je izjemno priljubljen, zlasti v Mehiki, Nikaragvi in Kolumbiji. Natančen izvor tres leches ni jasen, vendar se domneva, da se je razvil v prvi polovici 20. stoletja, ko so proizvajalci mlečnih izdelkov začeli promovirati kondenzirano in evaporirano mleko kot sestavini za pripravo različnih sladic.

Gre za rahlo biskvitno torto, ki je prepojena s tremi vrstami mleka, kar ji daje značilno sočnost in bogat okus. Danes obstaja veliko različic te sladice, za dve pa lahko najdete recept tudi na našem portalu Odprta kuhinja.