Ste vedeli, da ta slovenski raper ustvarja mozaike?

Štajerski raper Boštjan Čukur oziroma 6pack Čukur ob glasbi rad ustvarja tudi na drugih področjih. Najbolj znani keramičar med glasbeniki je še posebno navdušen nad mozaiki. Na fontani na Radvanjskem trgu v Mariboru namreč stoji keramični mozaik, ki sta ga ustvarila skupaj z mozaičarjem Igorjem Orešičem. Predstavlja repliko risbe, ki jo je narisala štiriletna deklica, kar desetmetrskega pa je ustvaril skupaj z dijaki na šoli, kjer poučuje.

Čudovit mozaik na Radvanjskem trgu v Mariboru.

»Mozaiki me že dolgo zanimajo, imam pa srečo, da v moji bližini živi Igor, s katerim sem jih v zadnjem času izdelal kar precej. V eni od mariborskih picerij stoji zlata peč iz steklenih koščkov, ustvarjala pa sva ga več kot dva meseca,« o sodelovanju z Orešičem pravi raper. Doda, da so mozaiki precej velik zalogaj za vsakega mojstra. »Ima neke zakonitosti, ki se jih držimo, hkrati pa jih lahko krasimo z lastnimi idejami in različnimi materiali, vse od kamna do lesa. Meni je denimo keramika bližje,« še pravi Čukur, ki nam je priznal, da doma mozaika nima, je pa pred kratkim obnavljal kopalnico. »Za mozaik ni bilo časa, saj sem moral prenovo izvesti hitro. No, to je tudi vrlina dobrega mojstra, da je kljub kakovosti dovolj hiter za prenove v stanovanjih,« se namuzne. Od kod sploh njegovo navdušenje nad keramičarstvom in kje se ga je naučil?

»Od očeta, ki je bil priznan mojster. Med procesom učenja sem prestal marsikaj, od pometanja, nošenja keramike, rezanja in mešanja lepila, pa sem počasi prišel tudi do polaganja in samostojnega dela. Od mladih nog sem delal z očetom, nikoli pa si nisem mislil, da bom ostal povezan s tem poklicem. V teh časih mi to pride zelo prav, saj se vedno najde delo, tudi če se ustavijo glasbeni projekti,« je iskren glasbenik.

Poučuje praktični pouk

Doda, da je v keramičarstvu pomembna vztrajnost, ki pripelje do kakovosti, ta pa je bistvo dobrega izdelka. »Danes so stranke pripravljene plačati več, če je izdelek narejen kakovostno. Poleg natančnosti so zelo pomembne dobra organizacija, iznajdljivost in seveda čistoča pri opravljanju dela. Veliko pomeni tudi dobro orodje, ki je nepogrešljiv del dobrega mojstra,« nam razloži Čukur in iskreno pove, da je konkurenca v Sloveniji velika, a je le malo tistih pravih mojstrov. Sicer pa Čukur svoje znanje prenaša tudi na dijake Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, kjer poučuje praktični pouk. »Mislim, da nisem strog učitelj. Želim si, da bi se imeli dijaki v srednji šoli lepo. Tukaj bodo dobili osnovno znanje, hkrati pa tudi veliko prijateljev za vse življenje. Želim si, da se jim poklic ne bi zameril, saj lahko zaradi njega nekega dne postanejo pravi gospodje,« še pove.

Svoj poklic nemalokrat oglašuje tudi skozi glasbo. »Lani je bil vpis v ta program tako rekoč rekorden. V glasbi in na nastopih vedno poudarjam, kdo sem in kaj počnem. Živimo v Sloveniji, tukaj težko repam o getu ali pištolah, realnost je malo drugačna. Tudi moja zadnja pesem Veseli Štajerc govori prav o tem, da se pogosto ne zavedamo, kako lepo nam gre tukaj v Sloveniji,« še pove za konec.