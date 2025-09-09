ITALIJANSKA USPEŠNICA

Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)

Prepevamo ga ob različnih priložnostih.
Fotografija: FOTO: UI
Odpri galerijo
FOTO: UI

P. K.
09.09.2025 ob 15:21
09.09.2025 ob 15:28
P. K.
09.09.2025 ob 15:21
09.09.2025 ob 15:28

Poslušajte

Čas branja: 2:08 min.

Ste vedeli, da kultna pesem Bela snežinka sploh ni nastala v Sloveniji? Gre za priredbo italijanske pesmi iz leta 1937, ki pa je v izvedbi skupine Veter postala prava glasbena klasika. Njihova različica je osvojila srca poslušalcev in še danes odmeva na vsakem decembrskem praznovanju. V trenutku, ko zazvenijo prvi akordi, se prebudijo spomini na praznične večere, domačnost in toplino.

Bela snežinka« skupine Veter je priredba skladbe »Tiho pada sneg«, ki jo je leta 1957 posnel ansambel Optimisti, sestavljen iz nekaterih znanih slovenskih jazz glasbenikov tistega obdobja. Melodija ni izvirna. V kitici je uporabljena melodija italijanske skladbe »Non Dimenticar Le Mie Parole« (dobesedno Ne pozabi mojih besed) iz leta 1937, ki sta jo napisala Giovanni D'Anzi in Alfredo Bracchi, izvajal pa jo je tudi Carlo Buti, največji zvezdnik italijanske popularne glasbe v tem obdobju in tudi po vojni. 

Kot je v nedavnem ŠOKKastu razkril baritonist Jure Počkaj, gre pravzaprav za priredbo kancone, ki je v Italiji navduševala že desetletja prej. A šele slovenska različica je zares zaživela kot pesem, ki se je zasidrala globoko v srca ljudi. Jure spregovoril tudi o projektu Božičnica, ki združuje številne glasbenike, ki si prav s priredbami znanih božičnih pesmi služijo t. i. 13. plačo, ki svobodnim umetnikom ne pripada, ampak so odvisni od lastnega zaslužka. 

Razkritje Jureta Počkaja

Gost epizode ŠOKkasta je bil Jure Počkaj, karizmatični pevec in umetnik, ki je brez dlake na jeziku delil zanimive zgodbe. Poleg skrivnosti o izvoru “Bele snežinke” je razkril še številne zanimivosti iz svoje kariere in zasebnega življenja. Romantične pripovedi, mega zvezdniška znanstva in ščepec humorja so zaznamovali pogovor, ki poslušalca ne pusti ravnodušnega.

 

 

Več iz te teme:

glasba pogovor ŠOKkast

Priporočamo

Slovenko je nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Slovenko je nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.