Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)

Ste vedeli, da kultna pesem Bela snežinka sploh ni nastala v Sloveniji? Gre za priredbo italijanske pesmi iz leta 1937, ki pa je v izvedbi skupine Veter postala prava glasbena klasika. Njihova različica je osvojila srca poslušalcev in še danes odmeva na vsakem decembrskem praznovanju. V trenutku, ko zazvenijo prvi akordi, se prebudijo spomini na praznične večere, domačnost in toplino.

Bela snežinka« skupine Veter je priredba skladbe »Tiho pada sneg«, ki jo je leta 1957 posnel ansambel Optimisti, sestavljen iz nekaterih znanih slovenskih jazz glasbenikov tistega obdobja. Melodija ni izvirna. V kitici je uporabljena melodija italijanske skladbe »Non Dimenticar Le Mie Parole« (dobesedno Ne pozabi mojih besed) iz leta 1937, ki sta jo napisala Giovanni D'Anzi in Alfredo Bracchi, izvajal pa jo je tudi Carlo Buti, največji zvezdnik italijanske popularne glasbe v tem obdobju in tudi po vojni.

Kot je v nedavnem ŠOKKastu razkril baritonist Jure Počkaj, gre pravzaprav za priredbo kancone, ki je v Italiji navduševala že desetletja prej. A šele slovenska različica je zares zaživela kot pesem, ki se je zasidrala globoko v srca ljudi. Jure spregovoril tudi o projektu Božičnica, ki združuje številne glasbenike, ki si prav s priredbami znanih božičnih pesmi služijo t. i. 13. plačo, ki svobodnim umetnikom ne pripada, ampak so odvisni od lastnega zaslužka.

Razkritje Jureta Počkaja

Gost epizode ŠOKkasta je bil Jure Počkaj, karizmatični pevec in umetnik, ki je brez dlake na jeziku delil zanimive zgodbe. Poleg skrivnosti o izvoru “Bele snežinke” je razkril še številne zanimivosti iz svoje kariere in zasebnega življenja. Romantične pripovedi, mega zvezdniška znanstva in ščepec humorja so zaznamovali pogovor, ki poslušalca ne pusti ravnodušnega.