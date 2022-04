Ste vedeli, da je nova mlečna kraljica ustvarjalno dekle? (FOTO)

Nedavno so v Mlekarni Celeia okronali novo, že 15. mlečno kraljico Zelene Doline. To je letos postala Aleksandra Matan, pred katero je pestro leto, v katerem mlekarna zaznamuje 80 let organiziranega odkupa mleka. Novo kraljico, ki ima najraje skuto in tekoči jogurt iz najboljšega mleka slovenskih kmetij, čaka torej aktivna promocija slovenske mlekarske tradicije in odličnih mlečnih izdelkov.

Poleg krone, lente in kraljevske obleke, ki jo je zanjo izdelala priznana oblikovalka Maja Štamol, je Aleksandra Matan v enoletno uporabo prejela avtomobil znamke Peugeot. Po dveh letih, ko je dogodek potekal na spletu, so letošnjo kraljico na posebnem dogodku spet okronali v živo. Lento in krono je Matanova prejela iz rok svoje predhodnice, 14. mlečne kraljice Ajde Podlesnik, ki ji je ta naziv prinesel veliko novih izkušenj.

»Na izbor sem se prijavila, ker imam veliko želja, marsikaj želim v življenju tudi poskusiti, prav tako obožujem izdelke Mlekarne Celeia. Ta naziv pomeni nov korak na moji življenjski poti in tudi to, da če si nekaj močno želiš, lahko to z nekaj truda uresničiš in dosežeš,« je po kronanju povedala nova mlečna kraljica Matanova, ki je bila, po izboru strokovne skupine, izbrana v ožji krog sedmih kandidatk, sicer pa se jih je letos prijavilo kar 57.

Lento in krono je prejela iz rok 14. mlečne kraljice Ajde Podlesnik. FOTO: MATJAŽ OČKO



Direktor Mlekarne Celeia Vinko But je med podelitvijo lente poudaril zavezo mlekarne k ponujanju zdrave, tradicionalne hrane: »Mlečna kraljica v svojih aktivnostih promovira slovensko tradicijo pridelave mleka, ki jo moramo ohranjati, biti na njo ponosni in jo podpirati.« Aktualna mlečna kraljica prihaja iz Mengša, zanimivo pa je, da se ukvarja tudi s petjem, klekljanjem, izdelovanjem nakita, voščilnic in domače kozmetike.

Skratka, je zelo ustvarjalno dekle z umetniškim imenom Alex, ki je vajena odrov in nastopanja, saj se je že spoznala z narodno-zabavno glasbo, se pozneje podala na solistično pot in se spoprijateljila tudi s house ritmi. Znana je še po tem, da je uspešnico Balon skupine Nude predelala v pop ritme.