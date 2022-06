Rebeka Dremelj pred dopustom doživljala pravo dramo (VIDEO)

Slovenska pevka, nekdanja miss Slovenije in podjetnica Rebeka Dremelj, je s sledilci na instagramu spregovorila o pravi drami, ki se je ji je z družino dogajala pred odhodom na letošnji dopust.

Z letalom so se odpravili v Dubaj in nato naprej na Zanzibar. A dnevi pred težko pričakovanim odhodom so bili vse prej kot lahki. Tako je Dremljeva razkrila, da je hčerka Sija zbolela za škrlatinko in morala 10 jemati antibiotike. Bilo je stresno, a se je vse končalo dobro, ko je le nekaj dni pred odhodom na potovanje zbolela še Šajana in dobila sončarico. A tudi z njo je bilo dva dni pred potovanjem vse ok.

Rebeka Dremelj je opisala težave, ki so jih imeli pred odhodom na dopust. FOTO: Instagram

Pevka pravi, da so vsi prijatelji stiskali pesti, da bi jim vendarle uspelo oditi na tako težko pričakovano potovanje.

Moža skorajda ne bi spustili na letalo

Ko je mislila, da je vse hudo že zanjo in so vsi veseli prišli na letališče, pa spet drama, spet komplikacije.

Pravi, da je naredila napako, saj je namesto imena Aleksander, kakor mu je uradno ime, sporočila potovalni agenciji, da je soprogu ime Sandi. Tako bi njen dragi Sandi Škaler skorajda ostal doma, saj so ji na letališču povedali, da njen mož ne more z njimi, ker da nima karte. Kot je razložila, so namreč pravila, taka, da je lahko na karti napačna le ena črka.

A vse se je dobro končalo, pevka z družino že uživa na Zanzibarju, je pa Rebeka priznala, da je bilo dogajanje pred tem kar peklensko.