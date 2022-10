Ste slišali, kako domači kličejo Miho Kordiša in Anžeta Logarja?

Smo v sklepnem dejanju prvega polčasa predsedniških volitev. Kandidati so v tej kampanji o sebi razkrili veliko podrobnosti iz osebnega življenja. Ob nedavnem obisku studia N1 so razkrili celo, katera je zadnja fotografija v njihovem telefonu in s kakšnimi vzdevki jih naslavljajo njihovi najbližji.

Nataša Pirc Musar, Vlado Prebilič in Milan Brglez so dejali, da ni velikih odstopanj od njihovih imen, Miha Kordiš pa je povedal, da ga zadnje čase vsi, vključno z bližnjimi kličejo kar 'tovariš predsednik'.

Kandidat NSi Janez Cigler Kralj je povedal, da ga njegova žena kliče 'lubi', on pa njo 'lubika', medtem ko partnerica Anžeta Logarja njemu pravi 'miše(k)'.