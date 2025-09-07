Ste slišali, kaj so naredili s šopki z včerajšnje poroke Roberta Goloba in Tine Gaber Golob?

Na včerajšnji odmevni poroki slovenskega premierja Roberta Goloba in Tine Gaber Golob seveda ni manjkalo niti cvetja. Tega po poroki niso vrgli proč, ampak so ga dali naprej.

Iz podmladka Gibanja Svoboda so na družbenem omrežju Instagram sporočili, da so šopke odnesli v domove starejših. Kot so še zapisali, je prišlo do solz hvaležnosti, ki tudi njim niso ušle.

Šopki s poroke. FOTO: Podmladek Gibanja Svoboda/zaslonska slika/Instagram

Beli šopki so bili na včerajšnji poroki zelo vpadljivi, Vidimo jih lahko na fotografiji, ki jo je premier objavil na Instagramu. Tam so postavljeni vzdolž, mladoporočenca pa sta si med njimi dala poljub.