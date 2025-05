Ste slišali, kaj je se v Bosni zgodilo znani slovenski pevki zaradi sorodstvenih vezi? (FOTO)

Eva Boto je minule prvomajske praznike preživela v Bosni in Hercegovini, kjer ima sorodnike. S prijateljico Izo sta se podali na pot od Ljubljane do Medžugorja, Vrela Bune, Mostarja in Pelješca.

Ima hercegovske korenine

Eva je bila kar malo začudena nad tem, koliko Slovencev je bilo na starem mostu v Mostarju in je z veseljem naredila sebek z vsakim, ki si je tega želel. Zelo prijetno presenečenje je pevka doživela pri slapu Kravica, ki velja za precej obiskano turistično točko.

Eva Boto je prvomajske praznike preživela v Hercegovini. S prijateljico Izo sta se podali na pot od Ljubljane do Medžugorja, Vrela Bune, Mostarja in Pelješca. FOTO: Arhiv Eve Boto

Na vhodu so jo vprašali, od kod je, in Eva je v bosanščini povedala, da sicer živi v Sloveniji, da pa prihajajo njeni starši iz Ljubuškega in da ima tukaj tudi sorodnike. In prav njene hercegovske korenine so bile razlog, da jima s prijateljico za obisk znamenitosti ni bilo treba plačati vstopnine. A na poti ni šlo povsem brez težav. Iza se je zastrupila s hrano, zato se je Eva prelevila v bolničarko.

Tudi zastrupitev jima ni prišla do živega

A Korošicama ni pokvarila počitnic niti zastrupitev niti dolga vožnja nazaj proti Ljubljani. »Vso pot nazaj sva imeli v avtu karaoke party. Evo, še ko sem na dopustu, treniram za koncerte,« je povedala Eva, ki bo od konca maja do sredine junija nastopala v posebno pravljičnem vzdušju, čaka jo namreč turneja po različnih slovenskih gradovih, od Grada Borl, do grada Khislstein in sevniškega gradu.