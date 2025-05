Ste slišali, kaj je povedal Klemen Slakonja po izpadu iz Evrovizije?

Slovenski evrovizijski predstavnik Klemen Slakonja se je s pesmijo How Much Time Do We Have Left predstavil na prvem polfinalnem večeru, a žal mu z ganljivo pesmijo o partnerici Mojci Fatur in njenem boju s smrtno nevarno boleznijo ni uspelo prepričati gledalcev. Svoj čustveni nastop, ki je požel bučen aplavz, je zapečatil s poljubom svoje izbranke, a to ni bilo dovolj za vstopnico v finale, kamor se je po glasovih ljudstva prebilo deset držav.

Med njimi prav tako ni hrvaškega predstavnika Marka Bošnjaka. »Res smo dali vse od sebe, ampak očitno to ni bilo dovolj. Je pa to vseeno tekmovanje in narava tega je, da si želiš čim več. Mislim, da smo lahko vseeno ponosni in lahko gremo z dvignjeno glavo domov. Ni konec sveta,« je Slakonja strnil vtise po nastopu.

»Zelo sem vesel, da je v Baslu z mano tudi Mojca, ki vedno najde prave besede, da omili pritisk,« je pred nastopom povedal Klemen. FOTO: EBU

Priznal je še, da je imel po pogovoru s člani drugih delegacij občutek, da je slovenska pesem nekaj posebnega. »Da je to nekaj, kar se ljudi dotakne in da lahko dosežemo kaj več kot le uvrstitev v finale. V finale se nismo uvrstili in mogoče to res ni evrovizijska pesem,« je bil iskren. Na evrovizijsko dogodivščino gleda kot na zelo dragoceno izkušnjo, saj si je od nekdaj želel od blizu videti zakulisje največjega televizijskega šova na svetu.

Stavnice mu že pred začetkom spektakla niso napovedovale vstopa v finale. FOTO: INSTAGRAM

»Morda pa je to začetek nečesa novega,« je še dodal Klemen, ki je napovedal, da bo 3. junija, na njegov 40. rojstni dan, izšel njegov album. Sicer pa so pred vrati Evrovizije poleg Slovenije in Hrvaške ostali še predstavniki Cipra, Azerbajdžana in Belgije, v finalnem večeru pa bodo nastopili predstavniki Norveške, Albanije, Poljske, San Marina, Estonije, Portugalske, Švedske, Islandije, Nizozemske in Ukrajine.