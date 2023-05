Ste slišali, kaj je napovedal Pahor? (FOTO)

Čeprav je vreme te dni vse prej kot prijetno pomladno, to ni ustavilo številnih uglednih gostov iz sveta kulture, gospodarstva in politike, da se ne bi udeležili tradicionalnega slavnostnega sprejema Beletrine, tega so letos poimenovali Lovim pomladni veter. Med njimi je bil nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki bo jeseni pri založbi izdal prvenec z delovnim naslovom Priročnik za politike in druge začetnike. Kot je v uvodnem nagovoru dejal direktor Beletrine Mitja Čander, bo založba letos izdala 60 knjig večinoma domačih avtoric in avtorjev, poleg tega je za jesen napovedal novo zbirko, ki bo namenjena kakovostni žanrski literaturi in bo nosila ime Žametna Beletrina.

V druženju so uživali tudi pomočnik direktorja Geodetskega inštituta Slovenije Roman Rener in njegova žena Martina Ozimek, vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj z ženo Klavdijo Kralj in glavni tajnik NSi Robert Ilc.

»Vsebinska razvejanost založbe in njena inovativnost se kažeta v številnih projektih, med katerimi bi izpostavil evropske, kot so Versopolis, ArtACT, LitMag in druge, festivale, kot sta Dnevi poezije in vina ter Fabula, veliko pozornosti pa namenjamo tudi digitalizaciji in projektom dostopnosti za ranljive skupine,« je povedal. Čander je napovedal tudi nov, ambiciozen projekt Beletrina Digital, ki bo zaživel prihodnje leto, in poudaril, da Beletrina od nekdaj združuje ljudi različnih literarnih okusov, svetovnih nazorov in provenienc, ki so pripravljeni ustvarjati nove vsebine za boljši jutri onkraj delitev.

Nasmejana Dejan Prešiček, nekdanji minister za kulturo, in politik Anže Logar

Predsednik SAZU dr. Peter Štih, direktor NUK Viljem Leban z ženo Vesno Trobec in Jožef Školč, državni svetnik