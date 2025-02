Ste si vedno želeli spoznati Luko Dončića? Zdaj lahko postanete njegov sosed

Smlednik velja za eno najbolj idiličnih naselij v okolici Ljubljane. Spada sicer v občino Medvode, a ga do prestolnice loči le nekaj minut vožnje. Obdajajo ga zeleni grički in travniki, ne nazadnje je tam tudi eno najbolj prepoznavnih golf igrišč v Sloveniji. Idealno za ljubitelje narave, ki pa želijo ostati blizu prestolnice.

Kako zelo lepo je tam, se zaveda tudi naš košarkarski as Luka Dončić, ki je prav v bližini Smlednika pred nekaj leti kupil hišo. Vanjo je ponosni Slovenec vložil prvi denar, ki ga je zaslužil v ligi NBA, nepremičnina pa se ponaša celo z lastnim teniškim igriščem.

Vse pripravljeno za gradnjo

In če mnogi zvezdniki, ki so si v ponedeljek ogledali prvo Dončićevo tekmo v dresu Los Angeles Lakers, le sanjajo, da bi živeli ob talentu njegovega kova, lahko to postane resničnost za vas.

Tik ob parceli, na kateri stoji hiša mladega športnika, je namreč zdaj na prodaj dobih 1000 kvadratnih metrov velika parcela, zazidljiva, zanjo je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, plačan komunalni prispevek in prijavljen začetek gradnje.

Za kvadratni meter sončne parcele bo treba odšteti 650 evrov, bo pa bodoči lastnik na tej lokaciji lahko računal na zasebnost in varnost, vhod v naselje je namreč varoval in opremljen z dvižno rampo, ki jo lahko odprejo le stanovalci naselja.