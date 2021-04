Stavnice so našo predstavnico že odpisale

Slovenska evrovizijska predstavnica Ana Soklič je s pesmijo Amen dvignila nemalo prahu. Medtem ko so eni nad njenim poduhovljenim besedilom navdušeni, pa drugi obračajo oči, češ da pesem, ki opeva vero, na evrovizijskem odru nima kaj iskati. In kot je že običaj, stavnice delajo s polno paro, vendar te naši glasbenici niso naklonjene. Ano, ki bo 18. maja nastopila kot druga po vrsti, uvrščajo na samo dno lestvice. Že lani so stavnice predvidevale njen poraz, saj jo je najbolj znana izmed njih, Eurovision World, uvrščala na povsem zadnje mesto, precej podobno pa Sokličevi kaže tudi letos, saj je izmed devetintridesetih držav trenutno uvrščena na 37. mesto. Za njo je na predzadnjem češki predstavnik, zadnje pa je letos pripadlo albanski predstavnici s pesmijo Karma.



»Navdih za skladbo je življenje samo. Veliko je stvari, ki me navdihujejo, in nekako črpam iz sladko-grenkega. Da je pesem nastala v elitni zasedbi, mi pomeni vse. To je bila moja dolgoletna želja, ki se mi je uresničila,« je o skladbi, s katero nas bo zastopala, povedala Ana Soklič. Glasbenica se te izjemne izkušnje nadvse veseli, saj je njen nastop s pesmijo Voda lani zaradi pandemije koronavirusa padel v vodo.

