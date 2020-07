Starši zaskrbljeni, slovenski dijaki pa takole žurajo na hrvaškem otoku (FOTO, VIDEO)

Kljub kritičnemu pozivu stroke, da maturantski izleti zaradi slabše epidemiološke slike na Hrvaškem, nevarnosti okužbe v nočnih klubih in večje možnosti, da bi se okužili v večji skupini, maturantski izleti na otoku Obonjan brez predaha potekajo. Dve skupini po okoli 300 maturantov sta otok že zapustili, zdaj se je tja za teden dni naselila še skupina maturantov iz Dolenjske.Sodeč po posnetkih, ki jih agencija Mondial in dijaki objavljajo na družbenih omrežjih, se dijaki na žgočem soncu nadvse zabavajo, pričakovano pa ne manjka (obvladljive) gneče na plesišču, medtem ko na mizah niti ni opaziti večjih količin alkoholnih pijač.Pred odhodom dolenjskih maturantov se nam je oglasila tudi mama enega od dijakov, ki jo skrbi, da otrok na hrvaški obali ne bo dovolj zaščiten pred možnostjo okužbe. Pravi, da je kar nekaj staršev proti temu, da bi dijaki v trenutnih razmerah, ko je Hrvaška na rumenem seznamu, čeprav bi bilo po številkah prav, da se uvrsti na rdeči seznam, odpotovali na zaključni izlet. Kot je dejala, agencija za prekinitev rezervacije nima posluha, denarja pa jim ne želijo vrniti.Agencija Mondial staršem res ponuja zgolj deset odstotkov povračila v primeru preklica odhoda, direktor agencijepa je za Slovenske novice dejal, da je destinacija varna. »Stališče vlade je, da je Hrvaška za vse slovenske državljane, brez izjem, varna destinacija. Tja potujejo in se iz nje vračajo tisoči slovenskih in tujih državljanov vsak dan. To stališče imajo tudi vsi drugi pristojni organi v naši državi. Če bi nastopile drugačne ocene uradnih državnih organov, jih bomo v CMT, kot tudi zmeraj do zdaj, vedno upoštevali,« se je odzval na besede zaskrbljenih staršev.Na očitke, da je varnostno razdaljo ob druženju z alkoholom težko nadzirati, iz agencije odgovarjajo, da so dijaki »na maturantski izlet prišli z visoko stopnjo ozaveščenosti in se v večini priporočil in pravil držijo že brez našega opozarjanja. Če se v določenih trenutkih preveč sprostijo, pa jih naša številčna destinacijska ekipa takoj spomni na spoštovanje ukrepov, ki veljajo.«