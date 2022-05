Starši članov skupine LPS: naši otroci niso nič krivi (FOTO)

Še osebno težko je v teh dneh staršem skupine LPS, ki morajo spremljati, kako se nad njihove sinove in hčerko zgrinja pogrom očitkov in grdih komentarjev. Evrovizija se žal ni izšla po željah, čeprav so se naši najstniki potrudili po najboljših močeh in imeli v dvorani Pala Alpitour podporo svojih najbližjih. Ti so prišli dan prej in se na veliki dogodek odlično pripravili. Z njimi smo bili na tribunah, kjer so izstopali v svojih opravah, ni manjkala niti mini disko krogla.

»Neizmerno smo ponosni nanje, saj pri tako rosnih letih že stojijo na tem velikem odru. Seveda je odgovornost enormna in glede na pomanjkanje izkušenj jim ne gre zameriti, če se stvari ne bodo izšle po pričakovanjih. Čeprav mi verjamemo in navijamo za uvrstitev v finale,« nam je pred nastopom zaupal Darko Hlupič, oče bobnarja Marka.

Držali so obljubo in zares zagreto spodbujali svoje mlade talente, ki pa so se na koncu morali zadovoljiti z zadnjim mestom. Tega si po videnem in slišanem niso zaslužili, a glasovalni sistem ima vedno prav. Starši, strici, tete, bratci in sestrice so se stežka sprijaznili z razpletom, četudi niso želeli pokazati razočaranja.

Gašperjeva sestra se je pridružila slovenski novinarski navijaški skupini.

»To je tekmovanje in spodobi se, da športno prenesemo rezultat. Seveda bi bili zelo veseli, če bi se lahko veselili finala, že zaradi tega, da privoščljivci in škodoželjneži ne bi dobili materiala za pljuvanje in žaljenje naših otrok. Za starše je še posebno boleče spremljati, kako jih nekateri brez kančka empatije dajejo v nič in se spravljajo nanje. Ampak takšna bogata izkušnja jih bo utrdila za naprej in vsi smo prepričani, da jih čaka lepa glasbena prihodnost. Zavedamo pa se, da naši otroci niso nič krivi, saj so korektno opravili svojo nalogo,« so nam po polfinalnem večeru položili na srce člani velike družine​ LPS.