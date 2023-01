Preverite, kaj nam je o razhodu Saške in Mihe povedala njegova starejša sestra

Larisa, starejša sestra Mihe Hercoga, je zaradi čuta za lepe stvari hitro odkrila strast do dizajna, fotografije in kasneje spletnih strani, kar je zapakirala v blagovno znamko Strala design. Vedno išče sveže in nove ideje, ki jih lahko vključi tudi v popolnoma druga področja. Najpomembnejša stvar v življenju se ji zdi iskrenost do sebe v vsem, kar počne, v poklicnem in zasebnem življenju. Na zasneženi ponedeljek si je vzela čas za naš medij in med drugim povedala, da sta s Saško Lendero še vedno prijateljici ne glede na to, kaj se je zgodilo.

Večkrat jo mahneta na izlet.

Lansko leto skupaj na Šmarni gori.

Na morju v Istri se imata še posebno lepo.

Skupna jutranja kavica. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Sta si z bratom blizu?

»Z odraščanjem sva postala zrelejša in se podpirava na vseh področjih. Skupaj se zabavava, hodiva na izlete, fotografirava, športava ... Biti vljuden in spoštljiv je bilo za najine starše zelo pomembno. Vzgajali so naju z razumevanjem, spoštovanjem, spodbudo in disciplino. Bilo je tudi: »Če rečem ne, je ne.« Morda sem bila ravno zaradi tega precej samosvoja in uporniška. Živeli smo v naselju v Ljubljani in z Miho sva ogromno časa preživela zunaj na kolesih ali igrišču. Bila sva kot pes in mačka, ampak drug do drugega zaščitniška. Samo jaz sem bila tista, ki sem mu lahko težila (smeh).«

Ste že prej vedeli, da nekaj ni v redu v njegovem zakonu, sta se pogovarjala o tem?

»Pravzaprav sem pri teh stvareh jaz zadnja, ki kaj izve (smeh). Tako da ne, vse se je zdelo v redu. Življenje je polno presenečenj in ne glede na to, kako dobro načrtuješ, ti lahko prinese presenečenje, na katero nisi pripravljen. In če nisi iskren do sebe, je to največja izdaja, ki jo delaš sam sebi. Sama sem prav tako pred kratkim končala dolgotrajno zvezo in odkrila, kako ključno je, da najprej poskrbimo zase. Šele potem so vsi ostali. Zato bi rekla, da je zame najpomembnejše biti srečna in živeti zdaj. S tem lahko dobiš vse, kar si želiš, skupaj z uspehom in srečo. Sicer se še naprej trudiš najti nekaj drugega.«

Na zdravje!

Sta bili s Saško prijateljici?

»S Saško sva zelo hitro stkali prijateljske vezi in še vedno sva prijateljici, ne glede na to, kaj se je zgodilo z njunim zakonom.«

Kako se Miha počuti zdaj?

»Ker v moške možgane kot ženska težko prodrem, lahko samo omenim, da imam občutek, da se mi zdi zadovoljen s svojo odločitvijo in da je srečen.«

Kako mu stojite ob strani?

»Vedno sem na voljo za kavo in klepet. Skupaj se sprostiva ob pohodu na Šmarno goro, fotografirava, pa tudi zabav se večkrat udeležujeva skupaj.«

Ste mu dali kakšen ljubezenski nasvet?

»Naj posluša svoje srce in razmisli, ali so odločitve dolgoročno na mestu.«

Je kakšna nova romanca na vidiku?

»Ne da bi vedela (smeh).«

