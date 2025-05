Štajerski glasbenik si je izpolnil nenavadno željo: »Prav lep sem na njej!«

Štajerski Brendi brez dvoma sodi med najbolj podjetne slovenske glasbenike. Poleg nastopov ponuja še marsikaj. Skodelice, beležke, koledarje, kape, vzglavnike, obeske za ključe in druge predmete z njegovo podobo. Namenjeni so oboževalcem in pravi, da se glede povpraševanja ne more pritoževati.

»Je pa seveda vsekakor treba imeti idejo in reklamne stvari spraviti med ljudi,« pravi. Nedavno je dobil še eno idejo, ki pa je bolj ali manj namenjena njemu samemu. Po novem ima še sestavljanko s svojo podobo. Puzzle od nekdaj zelo obožuje ne glede na motiv in zahtevnost. Nad njimi se je navdušil pri štirih letih. Najprej je sestavljal otroške, nato živalske motive, kasneje so prevladovali motivi deklet. Sestavljanka z njegovo podobo sicer ni posebej zahtevna, temu pravzaprav niti ni bila namenjena.

»Ni zapletena, a kljub temu zahteva nekaj časa in truda. Sam sem jo sestavil kar hitro. Prav lep sem na njej, ni kaj,« se zasmeji. Kaj bo z njo, še ne ve. Morda jo razdre in znova sestavi, morda jo uokviri. »Sem pa radoveden, kako se bo prijela pri oboževalcih. Takšne sestavljanke so zanimive, ker spodbujajo delo prstov in možganov, obenem pa se ob takšnem početju lahko imenitno zabavaš,« še pove.