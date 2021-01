Štajerski Brendi za 60-letnike

V teh dneh Štajerski Brendi predstavlja še eno skladbo, ki sicer ni nova, saj jo najdemo na njegovi zgoščenki z naslovom Spomin na stare dni. Njen naslov je preprost – 60 let in jasno je, da je primerna za čestitke ob praznovanju tega rojstnega dne vseh, ki s prijatelji in družino delijo veselje ob takšnem jubileju.



Pesem je seveda spevna in gre hitro v uho, za kar je poskrbel Boris Jelenko, dolgoletni sodelavec Štajerskega Brendija, ki je ustvaril melodijo in dodal aranžma, medtem ko je besedilo napisal tekstopisec Drago Horvat. Ni pa to edina skladba, v kateri opeva rojstni dan, saj je skladb s to tematiko v njegovi zakladnici še več. I



n so primerne za različne priložnosti in seveda tudi mlajše jubilante. Kar poslušalci tudi že dobro vedo, saj so njegove skladbe stalnica med čestitkami na radijskih postajah.



Pred štirimi leti je izdal zgoščenko z naslovom Štajerski Brendi praznuje z vami, na kateri je kar 20 skladb, ki se redno vrtijo na številnih radijskih postajah. Čeprav glasbeniki na nastope še vedno težko čakajo, pa številni ustvarjajo. Tudi Štajerski Brendi, ki je že posnel novo skladbo, a za spremembo z ljubezensko tematiko, ki jo bo javnosti predstavil v kratkem.

