Štajerski Brendi si je prislužil enomesečno blokado

ima na svojem facebook profilu veliko prijateljev in sledilcev, ki se radi nasmejijo njegovim šalam. Med najbolj branimi so vici o blondinkah, ki pa jim je Facebook za nekaj časa naredil konec. Glasbenik si je namreč prav zaradi njih prislužil 30-dnevno blokado in v tem času ni mogel na facebooku početi ničesar.»Res je, prislužil sem si enomesečno blokado. To me je presenetilo. Pa ne zato, ker sem to jaz oziroma ker gre zame, ampak iz povsem drugega razloga. To šalo o Muju in Indijanki sem, sicer gre za popolno naključje, že nekajkrat prej objavil na facebooku. Pa ni nikoli bilo čisto nič. Zdaj pa kar naenkrat. Očitno je nekaterim na facebooku resnično dolgčas,« pravi. Čeprav se en mesec zdi dolgo obdobje, je blokada že mimo, Štajerski Brendi pa spet veselo objavlja vice.»Vesel sem, da tega ni več in da spet lahko objavljam. Kot kaže, so me tudi drugi pogrešali. Kar nekaj sporočil sem dobil, ljudje mi pišejo, da vsak dan radi berejo šale, ki jih objavljam,« pove ponosno. S Facebookom se ni zapletal v kakšne spore in podobno, čeprav meni, da so ga blokirali neupravičeno in nepotrebno. Tudi kakšnih podrobnejših pojasnil ni zahteval.»Pustil sem in počakal, da blokada mine, to se mi je zdelo nekako najbolje. Kaj pa naj bi storil? Dolgo je sicer trajalo, saj se lahko mesec precej vleče, zdaj pa smo nazdravili moji vrnitvi. Za naprej pa bom videl, kako in kaj. Šale bom brez vsakega dvoma še naprej objavljal. Če pa se bo še kdaj zgodilo kaj podobnega, verjetno ne bom le odmahnil z roko, ampak poskusil resnici priti do dna in ugotoviti, koga motijo moje šale,« pravi odločno.