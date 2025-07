Štajerski Brendi obuja uspešnico Želje tri v sveži preobleki

Glasbeni ustvarjalec z dolgoletno kariero in prepoznavnim slogom poslušalce preseneča s priredbo pesmi Želje tri, ki ni nova, saj jo je prvič posnel že leta 2011. Ker mu je pesem zelo pri srcu, se je Štajerski Brendi letos odločil, da ji vdahne novo življenje.

Glasbo in besedilo za pesem je napisal žal že pokojni Jože Vučko, ki je s svojo ustvarjalnostjo zaznamoval številne glasbene zgodbe. Za svež, sodoben aranžma je poskrbel Boris Jelenko, dolgoletni sodelavec Štajerskega Brendija, ki mu je z novo preobleko dal novo moč in občutek. A to še ni vse, saj je pesem tokrat zaživela tudi v remiks različici, za katero je poskrbel Johny DJ, še en zvesti član ustvarjalne ekipe.

Štajerski Brendi, znan po svoji glasbeni hiperaktivnosti in nalezljivi energiji, pa v teh dneh že snema nove skladbe. Ena teh bo pesem z rojstnodnevno vsebino, ki je vselej dobrodošla in zaželena tema, saj rojstnodnevnih praznovanj nikoli ne zmanjka.