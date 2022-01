Štajerska starleta molčala o nosečnosti in porodu (FOTO)

O štajerski starleti, podjetnici, nekdanji razvpiti miss Hawaiian Tropic in nekdanji Playboyevi zajčici Ines Juranovič že dolgo nismo slišali ničesar, saj že nekaj časa živi na drugem koncu sveta. Upanja polna je zapustila rodno Štajersko in svojo srečo našla v Miamiju, kjer se je ustalila s srčnim izbrancem in poslovnežem, o katerem ni veliko znanega.

Kaj Ines počne na Floridi, sicer ni znano, a je sodeč po opisu na priljubljenem družbenem omrežju instagram velika ljubiteljica potovanj, ki svoje izkušnje zapisuje na blogu, poleg tega pa ocenjuje hotele po vsem svetu. Štajerka se je iz javnega življenja umaknila že pred časom, zato ni nič nenavadnega, da novica o njeni nosečnosti ni dosegla veliko ljudi v Sloveniji. In le nekaj dni po tistem, ko smo izvedeli, da pod srcem nosi svojega prvega otroka, se je ta rodil. Na božični večer je Ines delila edino fotografijo svojega sina, ki sta ga s partnerjem poimenovala Julien. Ines smo prosili, ali bi nam zaupala kaj o svojem novem življenju na drugem koncu sveta, a je kratko odvrnila, da je mediji ne zanimajo več.