Sta tekmovalca iz kviza izpadla neupravičeno? To je vprašanje, ki deli slovensko javnost (FOTO)

V ponedeljek smo na malih ekranih lahko spremljali novi kviz Denar pada na Planet TV. V boju za glavno nagrado 200 tisoč evrov so se borili znani obrazi, a ostali so praznih rok. Upravičeno?

Gledalci so se na družabnih omrežjih spotaknili ob eno od vprašanj na temo živali, na katerega sta odgovarjala Luka in Maruša Bračun.

Zanju je bilo usodno že tretje vprašanje: Katera kopenska mesojeda žival ima močnejši ugriz?

FOTO: Sandra Ezgeta, Planet TV

Znesek 90 tisoč evrov sta porazdelila med tri od štirih možnih odgovorov, a se je izkazalo, da sta izbrala ravno napačne tri.

Možni odgovori so bili: jaguar (vložila sta 32 tisoč evrov), polarni medved (34 tisoč evrov), sibirski volk (24 tisoč evrov) in lisasta hijena.

Pravilni odgovor- lisasta hijena - ni potrl le njiju, ki sta ostala brez nagrade, temveč je razburil gledalce pred malimi ekrani, ki so prepričani, da je bila tekmovalcema storjena krivica:

»Kaj se pa vi greste? Luka in Maruša sta imela prav. A to ste ju namenoma izločili? Hijena niti približno nima najmočnejšega ugriza. Preverite informacije, preden nekoga tako brezsmiselno izločite. Edino pravično bi bilo, da se opravičite in jima omogočite, da nadaljujeta naprej od tam, kjer sta končala, saj ima jaguar daleč najmočnejši ugriz od teh živali in se nista prav nič zmotila. Res upam, da priznate svojo zmoto in pravilno postopate naprej.«

»Kamor kje pogledam, ima hijena slabšo moč ugriza tako od polarnega medveda kot od jaguarja. Kako sta potem lahko imela napačen odgovor? Niti dejstev ne preverite ali kako? To pa je žalostno.«

»Boste popravili napako? Hijena ni bil pravilni odgovor, ampak je jaguar.«

FOTO: Sandra Ezgeta, Planet TV

Planet TV: Zanašali smo se na vire mednarodnih ustanov

Planet TV smo vprašali, ali je možno, da sta tekmovalca vendarle odgovorila pravilno in je prišlo do neljube napake?

»Naši pisci vprašanj so se zanašali na vire mednarodnih ustanov - IFAW (ifaw.org), BioDB (biodb.com), ELC (enviroliteracy.com), kjer je navedeno, da ima pikasta hijena najmočnejši izmerjeni ugriz glede na celo vrsto dejavnikov od telesne mase, velikosti, razporeditve sile ugriza, moči ugriza ...,« so pojasnili.

ZOO: Vprašanje ni eksaktno postavljeno

Magistra biologije in pedagoški vodja ZOO Irena Furlan odgovarja: »Vprašanje ni eksaktno postavljeno. Če bi bilo vprašanje, katera kopenska mesojeda žival ima absolutno najmočnejši ugriz, je pravilen odgovor jaguar. Lisasta hijena 77 kg/cm²; Polarni medved 84 kg/cm²; Jaguar 105 kg/cm²; Sibirski volk: 28 do 42 kg/cm².

Če pa bi bilo vprašanje, katera kopenska mesojeda žival ima najmočnejši ugriz glede na svojo telesno velikost, pa je odgovor lisasta hijena,« pojasnjuje biologinja Irena Furlan.