Sta nas Amaya in Bojan pretentala? To se govori o njunem divjem nastopu

Dan po Emi vsi govorijo o nastopu Maje Keuc – Amaye in Bojana Cvjetićanina. Njuna priredba lanskoletne evrovizijske zmagovalke Måneskin Zitti e Buoni je najbolj predvajana in priljubljena na youtubeu. Pevca sta navdušila s svojo izvedbo in akrobacijami, ki sta jih izvedla proti koncu skladbe. Amaya je naredila kolo in špago, Bojan pa salto. Ampak, ali sta atraktivne akrobacije res izvedla pevca? Pojavile so se namreč informacije, da sta akrobacije izvedla njuna dvojnika – plesalca. Amayo smo povprašali za komentar in ali drži, da naj ne bi vsega sama opravila, pa se še ni odvzala.

»A res ni nihče dojel, da špage in salta nista v resnici naredila Maja Keuc in Bojan Cvjetićanin, ampak kaskaderja? Prevrite nazaj, dobro poglejte kader in se čudite sodobni tehnologiji,« se glasi eden izmed komentarjev na to temo.

O nastopu pa je Amaya zapisala: »Prvič v italijanščini, prvič v zelo raztegljivem kostumu in prvič na Bojanu! Dolgo že nismo imeli tako vsestransko talentiranega glasbenika in avtorja kot je Bojan Cvjetićanin in to sodelovanje mi je bilo res v "gušt"! "ZITTI E BUONI" - Måneskin v najini izvedbi! Najlepša hvala več kot vrhunski ekipi, ki je garala za to, da smo ta nastop lahko izvedli kot smo ga!«