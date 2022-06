Sredi Turčije je zapela slovensko himno

Ivica Vergan, pevka Primorskih fantov in udeleženka šova Zvezde plešejo, med nastopi, vajami in velikim posestvom, kjer skrbi za kup živali, najde čas tudi za potovanja.

Tako je plesala v Zvezde plešejo. FOTO: Pop TV

Tokrat je obiskala Turčijo, kar za osem dni. »Bila sem na potepanju po južnem delu Turčije. Prevozili smo okoli 1300 km. Navdušila me je Mira s svojimi grobnicami, vklesanimi visoko v stenah. V Likiji smo se popeljali z ladjico do 'plaže želv'. Med plutjem smo opazili potopljeno mesto Efes. Brez obiska Pamukkal seveda ne gre. Odtekajoča termalna voda ustvarja terase, kjer nastajajo usedline popolne beline, kar je prava paša za oči. Žal je bilo vreme neugodno za kopanje. Obiskali smo tudi Hierapolis (tudi Hieropolis) ter si ogledali izdelovanje preprog, usnjenih izdelkov in nakita,« je govorila Ivica, ki je bila v Turčiji prvič.

Ivica z uličnim glasbenikom. FOTO: Osebni arhiv

Bogata zgodovina

»Rada potujem ravno zaradi tega, ker so potovanja zelo nepredvidljiva in zanimiva. Turčija mi je všeč zaradi zgodovine, prijaznosti in preprostih ljudi, raznolike narave, in naravnih znamenitosti. Malo manj sem bila navdušena nad urejenostjo hišnih dvorišč in nespoštovanja pravil obnašanja v zvezi z odvrženimi odpadki, zlasti ob cestah zunaj mest.«

Brez modernih ozvočevalnih naprav

Ivica je s svojo skupino Slovencev želela narediti dober vtis v Turčiji tudi s pesmijo. »Ko smo si ogledali največji antični amfiteater, se mi je zazdelo samoumevno preizkusiti zvočnost prostora, saj so v preteklosti tu potekali dogodki brez ozvočevalnih naprav. Zdelo se mi je primerno zapeti narodno pesem V dolini tihi in slovensko himno. Drugi obiskovalci so navdušeno zaploskali in povedali, da se je perfektno slišalo tako v parterju kot v zadnji vrsti amfiteatra. Res lepa izkušnja. Verjetno bom kmalu obiskala še kakšen tamkajšnji kraj, saj pravijo, da je vsak del Turčije zanimiv. Najprej pa si želim videti Carigrad.«