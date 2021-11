Srce parajoča izpoved znane Slovenke: Danes bi se rodil

»Danes bi lahko bilo najino življenje povsem drugačno. Danes bi se rodil. V dnevih in mesecih, ki so minevali, sem se trudila biti močna. Mislila sem, da se ne bom spomnila, da bo vse šlo mimo mene. Mislila sem, da sem v redu. A nisem. Ko minevajo meseci, mislim nate še bolj pogosto in še bolj močno. Vem, da nisem edina, ki je doživela to,« tako se je na facebooku svojim prijateljem izpovedala plesalka in zvezdnica šova Vražje dame Gordana Grandošek Whiddon.

Ob srceparajoč zapis je objavila fotografije z bolniške postelje, ki kažejo na to, kako huda preizkušnjo je prestala pred nekaj meseci. Dodala je še, da se o splavu premalo govori in da je za njo težko leto.