Srce parajoča zgodba Valerije iz Škofje Loke: »Mamo sem poljubila v slovo«

V tretji oddaji nove sezone Delovne akcije je gledalce pretresla ganljiva življenjska zgodba 30-letne Valerije, ki jo je življenjska pot večkrat zlomila, a nikoli dokončno. Zdaj ji je oddaja s pomočjo najboljših prijateljic prinesla novo upanje in dom, v katerem lahko zares zaživi.

Valerijo sta v oddajo prijavili njeni najbližji – dve prijateljici, ki sta ji skozi leta stali ob strani, tudi kadar je bila na dnu. Skupaj z ekipo Delovne akcije sta ji pomagali prenoviti dom, ki je zaradi dotrajanosti postal še dodatno breme v njenem življenju. Obenem pa sta ji pokazali, da ni sama – da obstaja skupnost, ki zna prisluhniti in pomagati.

Zelo je bila navezana na mamo. FOTO: Pop Tv

Otroštvo med toplino in izgubo

Valerija je odraščala ob ljubeči mami, ki ji je bila največja opora. »Moja mama je bila zlata mama. Vedno mi je stala ob strani in mi dala vse, kar sem potrebovala,« se spominja ganjeno. Posebno mesto imajo skupni božični prazniki, ko sta pekli piškote in krasili jelko. A toplina doma ni blažila žalosti, ki jo je doživljala v šoli, kjer je bila tarča posmeha zaradi videza in očal. V petem razredu je šolanje nadaljevala v programu s prilagojenim učnim načrtom, kjer se je končno počutila sprejeto.

Toplina doma ni blažila žalosti, ki jo je doživljala v šoli, kjer je bila tarča posmeha zaradi videza in očal. FOTO: Pop Tv

Tudi družina se je širila – mamin novi partner je postal očetovska figura, ki jo je z ljubeznijo sprejel. A prav to, kar jo je znova naredilo srečno, ji je življenje tudi vzelo. Najprej mamo, ki je nepričakovano umrla po sicer uspešni operaciji, nato pa še očima, ki je dve leti kasneje izgubil bitko z rakom.

Najlepše spomine ima na božični čas. FOTO: Pop Tv

Nikdar ne bo pozabila klica iz bolnišnice, ko so jo prosili, naj pride še zadnjič k mami. Takoj je odhitela tja, da bi se poslovila. »Dvignila sem jo k sebi, ji dala poljub in jo nežno položila nazaj,« pripoveduje s solzami v očeh.

»Počutila sem se popolnoma osamljeno,« je iskreno priznala Valerija. A čeprav ji življenje ni prizanašalo, je znotraj nje kljub vsemu tlela želja po boljšem jutri.

Postelja ji je prej povzročala bolečine. FOTO: Pop Tv

Dnevni prostor je dobil svežo podobo. FOTO: Pop Tv

Zidovi, ki so prej simbolizirali bolečino

Ko je Ana Praznik s svojo ekipo potrkala na vrata njenega stanovanja v Škofji Loki, je stopila v prostor, ki je odražal vso težo preteklosti. Dotrajana kopalnica s padajočimi ploščicami, hladna kuhinja brez osnovne opreme, postelja, ki je povzročala bolečine – vse to je bilo več let Valerijina realnost. Čeprav je s prijateljicami poskušala sama obnoviti stanovanje, jim je zmanjkalo sredstev in moči.

Dotrajana kopalnica s padajočimi ploščicami, ki so jih s prijateljicami sproti lepile nazaj. FOTO: Pop Tv

Nova kopalnica ji bo olajšala bivanje in opravljala svojo funkcijo. FOTO: Pop Tv

Zdaj je stanovanje neprepoznavno. Kopalnica ima sodobno opremo in premišljeno razporeditev, ki vključuje prestavljen bojler in svež sistem prezračevanja. Nova kuhinja z modernimi aparati in napo ponuja vse, kar potrebuje, poleg tega pa je hladilnik napolnjen z dobrotami, podarili pa so ji tudi bon za brezplačne nakupe za celo leto.

Spalnica je dobila novo funkcionalno posteljo, ki se pospravi v omaro, domovanje pa dopolnjujeta udoben kavč in popolnoma nov televizor. Balkon, ki je bil nekoč hladen in zapuščen, je danes Valerijin najljubši kotiček za mirne trenutke s prijatelji.

Prijateljstvo, ki rešuje

Valerija pomoči ni nikoli iskala sama. »Bala sem se mnenja drugih,« je povedala. A prijateljici, ki sta jo prijavili v oddajo, sta z dejanji pokazali, kaj pomeni prava bližina. Med prenovo sta se aktivno vključili – prepleskali hodnik, pomagali pri odstranjevanju nepotrebnega pohištva in sodelovali v vseh fazah spremembe.

Kuhinja pred prenovo. FOTO: Pop Tv

Nova kuhinja z modernimi aparati in napo ponuja vse, kar potrebuje. FOTO: Pop Tv

Delovna akcija je tako postala več kot le prenova doma – postala je simbol novega začetka. Valeriji ni podarila le novega prostora, temveč občutek, da pripada, da jo nekdo sliši in da si zasluži lepše življenje.

»Vsak dan pomislim na mamo in si želim, da bi bila še vedno tukaj z mano,« je s solzami v očeh razkrila Valerija. A zdaj, obkrožena s prijateljstvom, toplino in novim domom, lahko prvič po dolgih letih zre v prihodnost z upanjem.

Balkon je zdaj njen najljubši kotiček. FOTO: Pop Tv