Srce parajoča izpoved slovenske pevke

Vse več je deklet, ki se odločijo na glas in javno spregovoriti o boleči izkušnji prezgodnje prekinitve nosečnosti. Vse več je na glas izpovedanih težkih zgodb, s katerimi druga drugi dajejo uteho in širijo zavedanje, da splav ni in ne sme biti tabu.Svojo zgodbo se je odločila javno povedati tudi pevka, ki je v preteklosti že delila del svoje zelo osebne zgodbe o anoreksiji. Tokrat je v zapisu ob fotografiji s sinomsporočila, da se je morala družina posloviti od nesojenega člana. Tako je zapisala (nelektorirano):»Vse je OK ... vse bo OK. Si dovolim bit žalostna, občutit tesnobo, izgubo. Ker ne glede na to, kolk na začetku je blo - boli. Boli to, kar bi lahko bilo, pa ne bo. Boli, da se moraš z danes na jutri nehat veselit. Boli, ker … zakaj ravno jaz?Po drugi strani pa sem hvaležna. Ker je očitno že boljš, da je tko. Sicer ne vem zakaj, ampak zaupam, da življenje ve. Pa hvaležna sem za Vitkota in Mitja. Ker sta tu in zdaj. Da ne omenjam vaše neizmerne podpore, k mi pomeni več, kot lahko ubesedim Zavedanje, da nisem sama, premaga tud razbijanje srca v grlu, tesnobo, črne misli … in to je tist, zarad česar vem, da bo vse OK. #pregnancyloss«