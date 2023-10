Srce parajoča fotografija onemogle Nine Osenar: takšne je še niste videli (FOTO)

Vsi se zagotovo spomnite nasmejanega znanega obraza s TV-zaslonov in modela Nine Osenar, ki je za nekaj časa izginila iz soja žarometov. Nedavno se je vrnila in na glas spregovorila o svojih težavah, s katerimi se je soočala v zadnjih letih. Razkrila je, da jo je doletela kronična utrujenost, zaradi katere ni zmogla niti vstati.

Danes je vsem, ki ji sledijo, odstrla pogled, kako so bili v tistem težkem obdobju videti njeni dnevi. »Danes pa z vami delim sliko, na kateri nisem sijoča, vesela in zdrava. Slik, ko sem bila bolna, sicer nimam veliko. Dejan (op.p.: Kontrec, njen mož) me je tukajle slikal zato, ker mi je moj ljubki sinček poleg ležalnika namestil veliko plišasto žirafo, da me čuva.«

»Težko je bilo. Zelo težko,« priznava nekdanja voditeljica Big Brotherja, ki se ji je nasmešek ponovno vrnil na usta. Nina je svoj boj z boleznijo prelila v knjigo in upa, da bo komu v pomoč.

Nina Osenar prihaja v ŠOKkast Slovenskih novic, ki ga bomo objavili 23. oktobra.