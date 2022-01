Pevki Senidah grozijo z nabojem v čelo

Senidah (Senida Hajdarpašić) živi v strahu za svojo varnost, tako vsaj poročata srbska portala Srbija danas in Pink. Tej slovenski pevki, ki pravi zvezdniški status pravzaprav uživa v državah bivše Jugoslavije, se menda v zadnjih mesecih dogajajo izjemno nenavadne, tudi strašljive stvari. Dobivala naj bi grozilna sporočila, med drugim, da bo »dobila naboj v čelo«. Zaradi vsega naj bi se tudi umaknila izpred oči javnosti. Ko se odpravi med ljudi, si menda nadene lasuljo in temna očala, da je ne bi prepoznali. Grožnja s smrtjo naj bi jo močno prestrašila, saj ne ve, ali gre za resno grožnjo ali zgolj za neslano šalo.

Na nedavnem nastopu Senide v BiH je nekdo sprožil solzivec. Ali je šlo za naključje ali pa napad nanjo, še ni jasno. Srbski mediji poročajo, da se skuša skriti pred nekaterimi svojimi bivšimi sodelavci, ki ji domnevno grozijo, ker da ni spoštovala nekaterih dogovorov.

Sicer pa ni prvič, da srbski mediji dramatično poročajo o Senidi. Pred slabim letom smo preverjali, ali je res v primežu estradne mafije, ki naj bi jo izsiljevala za pol milijona evrov. Viri blizu nje so takrat vse to zanikali in dejali, da se ne druži v tovrstnih krogih.