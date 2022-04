Sramota sredi Ljubljane, znani slovenski glasbeniki tarča barabinov

Skupaj smo si priborili samostojnost, danes pa smo tako razdeljeni, kot še nikoli, bi lahko rekli. Koronavirusna reka je Slovence razdelila na tiste, ki cepiva podpirajo, in tiste, ki jih ne. Kako je v politiki, sploh ne bomo razglabljali. Odprite spletna omrežja, pa vam bo vse jasno. Zmerljivk ne manjka z nobene strani. Nestrpni so nekateri tudi pri glasbi. Drugače si ne moremo razlagati neprijetnosti, ki jo je sredi Ljubljane doživel narodnozabavni ansambel Fehtarji. V soboto zjutraj so na Kongresnem v Ljubljani nameravali posneti nekaj kadrov za videospot. Oblečeni so bili v srajce in 'irharce', usnjene hlače, ki so sestavni del slovenske narodne noše.

»Ravno pričenjamo s prvim kadrom, ko v našo bližino pristopi skupina 3 mladenk in mladeniča, ki pridejo opazovat dogajanje. Režiser zakliče "akcija" in zazvenijo prvi takti naše melodije, katera ima klasičen "narodno-zabavni" zven. Lepo je bilo slišati slovensko narodno-zabavno glasbo sredi Ljubljane, sploh ker nas je vznemirjala misel, da bomo to pesem na tem mestu kmalu lahko igrali za širšo množico naših poslušalcev. Nato pa sledi šok. Grupa mladih, ki je pred tem pristopila v našo bližino, začne živalsko vpiti na nas: "P**ka vam materna Slovenska! Sp**dite v tisto jebe** selo od ker ste pršli! Crknite prokleti kmetje!" Želeli smo obrazložitve in vprašali kaj želijo od nas? Oni pa nadaljujejo: "Utaknite si te irharce pa hozentregarje nekam! Pridite raje ob 12ih, ko nas bo več!" V glavnem mestu naše Slovenije smo v deloma slovenski narodni noši snemali videospot za narodno-zabavno pesem s slovenskim besedilom, v kateri pojemo o ljubezni do naše domovine. Nakar nas štirje mladci, ki so govorili tekoče slovensko, obmetavajo s takimi vulgarnimi in neprimernimi opazkami. Kaj nismo v Sloveniji? Kako je to sploh mogoče? Ali je sramotno poslušati našo glasbo, po kateri nas poznajo evropski narodi? In najpomembneje: je biti Slovenec sramota?«

Fehtarji vsem polagajo na srce, da tudi če se z nečim ne strinjamo, to še ne pomeni, da lahko ljudi žalimo in omalovažujemo: »Pričakovali bi, da se ljudje mirno umaknemo, če ne sprejemamo okusa, mnenj drugih, ne pa da se obkladamo z žaljivkami.«