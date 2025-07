Sprva ga sploh ni prepoznala, sledilo je navdušenje: »A takega lepega imamo« (VIDEO)

Robert Golob je na družabnem omrežju delil prisrčen posnetek, ki je nastal med njegovim obiskom Doma upokojencev Polzela. Tam se je med drugim srečal z nekaj varovanci, roko je stisnil tudi varovanki, ki pa ga sprva sploh ni prepoznala.

Ko so ji povedali, da pred njo stoji predsednik vlade, je gospa obnemela in si v šoku pokrila usta, a sta jo Golobov srčen odziv in širok nasmeh hitro pomirila in tudi sama mu je vrnila iskren nasmeh. »A takega lepega imamo,« je še dejala navdušena gospa o našem premierju, ni pa bila le ona tista, ki jo je obisk povsem navdušil, tudi predsednik vlade je z obiska odnesel kup lepih vtisov.

»V takih trenutkih se človek res zave, koliko pomenita spoštovanje in toplina. Do tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodimo mi. Hvaležen sem za vsako srečanje, ki nas spomni, kaj nas povezuje kot ljudi,« je med drugim ob posnetku zapisal Golob.

Oglejte si videoposnetek: