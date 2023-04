Spremljate Masterchefa? Ljubezen je v zraku ...

Deset kandidatov, ki še ostaja v boju za naslov Masterchef, so v oddaji presenetili. Na druženje z njimi so namreč povabili njihove najbližje. Lucijan Lipovšek, Žiga Škvorc in Nik Marolt so bili najbolj veseli, saj so jih obiskale njihove punce.

Ljubezen je v zraku paparampa ... To je vse, kar lahko zapišemo o njihovem srečanju, saj so poljubi padali kot za stavo, prav tako šviganje iskric med njimi. Žal dekleta niso ostala prav dolgo, vsi obiskovalci so morali po izzivu namreč nazaj domov. Očitno so njihova srca oddana, to pa ne velja za kuharski naslov, za katerega se bodo lahko borili vsaj še en teden. Lucijan pravi, da Tjaši ni zameril, da je podlegla triku in glasovala za napačno skupino.