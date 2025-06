Sprememba pri Janu Plestenjaku: zdaj izgleda drugače, kot smo bili vajeni (FOTO)

Priljubljeni pevec Jan Plestenjak je v javnosti vedno zelo urejen. Namesto kričečih barv in drznih krojev se raje odloča za preproste, a prefinjene kombinacije, ki jih zna nositi s samozavestjo. V zadnjem obdobju ga lahko videvamo tudi z brado. Najprej je imel zelo kratko, zdaj pa ima že precej daljšo.

Ali je ta sprememba glede nekoliko daljše brade samo kratkotrajna, ali pa se bo še naprej pojavljal v javnosti z njo, bo pokazal čas.

Tako je bil videti danes. FOTO: Jan Plestenjak/Instagram/zaslonska slika

Koncertno bo zelo aktiven

Bolj zanesljivo pa je to, da bo Jan v prihodnjih tednih in mesecih koncertno precej aktiven. Videti ga bo mogoče na različnih koncih Slovenije. Med drugim bo nastopil 11. julija na festivalu Pivo in cvetje, 1. avgusta prihaja na Zagorsko noč, 16. avgusta bo na Portoroški noči, 29. avgusta pa v Kranju, kjer bo imel koncert na gradu Khislstein.