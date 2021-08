Spravil se je nad Pahorja, a se zanj ni dobro končalo (FOTO)

Odstranjeno želo s predsednikovega obraza. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Naš predsednikje znan po številnih objavah na družbenih omrežjih, za katere mu nihče ne bi zameril, če bi kdaj kakšno izpustil. Tako smo iz nedavne objave izvedeli, da je bil med kolesarjenjem po slovenski obali tarča napada žuželke. Nanj se je torej spravil nekdo, ki mu je prav vseeno, ali je njegova tarča nosilec ene najvišjih funkcij v državi.V predsednikov obraz se je zaletel nepreviden čmrlj, ki pa je po Pahorjevih besedah ni dobro odnesel. Neljubi dogodek na predsedniku ni pustil hujših posledic, želo so mu sodelavci odstranili. To je potrdil tudi na svojem instagram profilu: »... Uživali smo vsi, še najmanj čmrlj, ki se mi je zaletel tik pod oko. Moji ljubi sodelavci so zel kirurško odstranili, tako da ni bilo frke.«Zakaj je predsednik želo poimenoval zel, nam ni znano. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je namreč samostalnik zel v uporabi za »rastlino z neolesenelim steblom, pri kateri nadzemni del ob koncu rasti navadno odmre« ne pa za žival oziroma del živali.