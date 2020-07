Športni junak Slovenije dobil himno (VIDEO)

Kolesarji so se zbrali, da bi nastopali za Primoža.

Najboljši si zaslužijo himno, hvalnico.zagotovo spada v ta rang, zato ni presenečenje, da so mu rojaki spisali in spesnili himno. Ne le to, pripravili so tudi videospot, ki je luč sveta ugledal, ko je 30-letni Roglič prvič v karieri postal državni prvak v cestnem kolesarstvu!»Ko je Primož lani zmagal na Vuelti, smo mu 15. oktobra pripravili sprejem v Zagorju. Himne še ni imel, pa smo rekli, da bi jo spisali,« nam pove gonilna sila dogodka in avtor himne. Producentje angažiral glasbenike, ki so jo v nekaj dneh to zvadili in zablesteli na sprejemu. Na Dejanovo pobudo so se zaprli še v studio in naredili pravi posnetek, na klavirju je pomagala tudi, poleg nje šeinPa se v Zasavju niso ustavili. V karanteni je bilo nekaj več časa, zato se je porodila ideja, da pripravijo videospot. Rečeno, storjeno. Spot je režiral Zasavec, snemalec je biliz Ljutomera. »Ko je bilo konec zaostrenih ukrepov, smo se zbrali in v enem dnevu posneli spot,« nadaljuje Žujič, sodelovalo je 40 kolesarjev in domačini. Spot spomni na pot, ki jo je prekolesaril Roglič, da je danes tak as. S posnetki so pomagali še pri ekipi Jumbo Visma in lokalni televiziji ETV. V roke je pljunil tudi, kolesarski trener in nekdanji selektor parakolesarjev. K sodelovanju ga je povabil kitarist Matej Mršnik, ki trenira prav pod Dolinškovo taktirko. Aleksej je vabilo sprejel, saj je v mladih letih rad vzel kitaro v roke, izkazal se je tudi to pot.»Primož je pristen človek, predvsem pa preprost in iskren,« še doda Dolinšek, ki je Rogliča spoznal 2016., ko je Luka Koper na slovenski Obali gostila predstavitev olimpijcev in paralimpijcev. Med slednjimi je bil tudi, slovenski parakolesar in Dolinškov varovanec.Pa naprej? Menda ekipa, zbrana okoli Žujiča, še kar vadi in vadi. Želijo biti pripravljeni na letošnji Tour de France, ki bo med 29. avgustom in 20. septembrom. Roglič odkrito cilja na rumeno majico zmagovalca te prestižne tekme. Naši glasbeniki pa bi njemu v čast radi zaigrali za Elizejskih poljanah v Parizu.»Primož je ostal preprost fant, je zelo zrela in krasna oseba,« pove Dejan. Žujič in Roglič sta ne le sokrajana, bolje rečeno soobčana. Skupaj sta bila tudi v skakalnem klubu, kjer je bil Rogličev oče trener.