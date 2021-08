Športni as Jakov Fak tretjič postal očka

Ponosni očka je objavil tole fotografijo. FOTO: INSTAGRAM

Včasih rojstnodnevna darila prejmeš z rahlo zamudo, a s tabo ostanejo za vedno.

Najboljši slovenski biatlonecje presenetil svoje sledilce in sledilke, ko je kar prek družabnih omrežij sporočil, da se je njegova štiričlanska družinica le dva tedna po njegovem rojstnem dnevu povečala. Štiriintridesetletnik je namreč tretjič postal očka in tako z zamudo dočakal najlepše rojstnodnevno darilo.»Včasih rojstnodnevna darila prejmeš z rahlo zamudo, a s tabo ostanejo za vedno. Dobrodošel v levje krdelo,« je biatlonec zapisal na družabnih omrežjih. Levje krdelo je omenil zato, ker so vsi otroci, prav tako kot on, rojeni avgusta, kar pomeni, da bodo v vsi prihodnji avgusti zasedeni s praznovanji. Vrhunski športnik in žena Matea imata dve hčerki, petletno Milo in dveletno Lucijo.Fak v svoji objavi spola ni razkril, a njegovi sledilci in sledilke ugibajo, da naj bi dobil sinčka, saj ima otrok na fotografiji v ustih modro dudo. Ob tem veselem dogodku mu iskreno in iz srca čestitamo tudi v naši redakciji.