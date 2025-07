Športne legende ujeli na jadranskem otočku, ne boste verjeli, kdo je bil z njimi (FOTO)

Letošnje poletje je hrvaška obala polna zvezdnikov vseh formatov. Na križarjenju od otoka do otoka sta tako prejšnji mesec že uživala eden najbogatejših Zemljanov Jeff Bezos in njegova takrat še bodoča žena Lauren Sanchez, po Dubrovniku se je sprehajala košarkarska legenda Michael Jordan, še ena legenda košarke Luka Dončić, kot vedno dopustuje na Krku, nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je z ženo Hillary užival na Lošinju, zdaj pa so na otočku med polotokom Pelješac in otokom Korčula opazili še štiriperesno deteljico največjih športnih imen v regiji in širše.

Tam so se srečali tenisač Novak Đoković, nogometaš Luka Modrić, njegov stanovski kolega Mate Kovačić in predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Četverica je v Dalmaciji uživala v sproščenem vzdušju enega od barčkov na plaži, kjer so bili nad visokim obiskom več kot navdušeni. »Danes smo imeli čast gostiti legende,« so lastniki zapisali na družabnem omrežju, kjer so s sledilci delili tudi fotografijo odlično razpoložene četverice, ki jim je veselo pozirala, Modrić in Kovačić sta ponosno pokazala tudi majice, na katere se jima je podpisal eden najboljših tenisačev na svetu.