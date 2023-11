Sporočilo zaposlenim na RTV Slovenija: če naredijo to, jim ponujajo do deset plač

Te dni smo pisali o morebitnem ukinjanju oddaj in odpuščanjih na RTV Slovenija, danes pa je nekdanji generalni direktor Andrej Grah Whatmough objavil obvestilo RTV Slovenija.

»Zaradi obstoječega finančnega stanja našega zavoda bo zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, omogočena upokojitev pod pogoji, določenimi v 9. členu aneksa št. 14 h kolektivni pogodbi RTV Slovenija, s katerimi je možna uvedba upokojevanja pod ugodnejšimi pogoji še do konca leta,« je zapisano v sporočilu zaposlenih.

Pojasnili so še, da to pomeni, da bi zaposlenemu ob upokojitvi pripadalo do deset povprečnih mesečnih plač odpravnine.

V prvi polovici leta smo poročali o upokojitvi enega najbolj prepoznanih obrazov hiše na Kolodvorski Miše Molk.